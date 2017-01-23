В харьковских магазинах продаются детские карты Украины без Крыма (фото)

При этом Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" аннексированного полуострова , а владельцем Крыма указана Россия.

При этом в самой типографии заявили, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.

"В версии игры на украинском языке таких ошибок нет – там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", – ответили журналистам на предприятии.