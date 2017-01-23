В харьковских магазинах продаются детские карты Украины без Крыма (фото)
Сегодня, 23:17
Просмотров: ...
Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" аннексированного полуострова, а владельцем Крыма указана Россия
-
-
В харьковских магазинах продаются детские развивающие карты, на которых аннексированный Крым
указан частью России, пишет местное издание 057.ua
.
Сообщается, что развивающая игра для детей "Страны+Флаги+Столицы" с Крымом в составе России, согласно этикетке, была произведена в Киеве под торговой маркой "Вундеркинд с пеленок".
Игра должна развивать у детей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.
"40 государств напечатаны на карточках абсолютно верно вместе со своими флагами и столицами, а вот с Украиной и Россией возникли проблемы", – пишет издание.
При этом Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" аннексированного полуострова , а владельцем Крыма указана Россия.
При этом в самой типографии заявили, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.
"В версии игры на украинском языке таких ошибок нет – там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", – ответили журналистам на предприятии.
Отмечается также, что на сайте предприятия указан только украинский вариант карты, который вполне "исправен", а вот русскую версию посмотреть нельзя.
Вы сейчас просматриваете новость "В харьковских магазинах продаются детские карты Украины без Крыма (фото)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии