В харьковский экопарк привезли редких попугаев

Сегодня, 18:21

Сейчас птицы находятся на карантине, но летом их переведут в открытый вольер 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

23 лори-кардинала и 13 радужных лорикета привезли в харьковский экопарк в рамках программы обмена между зоопарками.

Редкие попугаи сейчас находятся на карантине, пишет издание 057.ua.

"Птицы молодые, чуть старше двух лет. Они чувствуют себя отлично, но сейчас еще находятся на карантине", – сообщили в пресс-службе экопарка.

Сотрудники экопарка переведут птиц в открытый вольер летом.

Справка: радужные лорикеты населяют восточное побережье Австралии, Новую Гвинею, Новые Гебриды и некоторые другие острова Океании. Свое название они получили из-за яркого оперения. Обычно взрослые особи длиной около 30 сантиметров, а размах крыльев у них достигает 17 сантиметров. Эти птицы населяют тропические дождевые и эвкалиптовые леса. Они питаются семенами, плодами и ягодами, а также сладким нектаром, содержащимся в цветах.

Место обитания блестящего лори-кардинала субтропические и тропические леса, берега рек и мангровые заросли Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов. У них красное оперение различных оттенков, благодаря которому, из-за сходства с кардинальским облачением, появилось название. В длину взрослые птицы достигают 31 сантиметр.
Харьков, птицы, попугай, вольер, экопарк

Вы сейчас просматриваете новость "В харьковский экопарк привезли редких попугаев ". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Султанская курица. Фото: animalphotos.ru

В харьковском экопарке появились султанские курицы

25 Октября 2016, 19:25

Султанки хорошо перенесли переезд и полностью здоровы, поэтому посетители могут уже сейчас увидеть птиц

Харьков

В Харьковском экопарке попугая "высидели" под лампой

20 Марта, 21:22

Птенец — представитель благородных попугаев — вылупился вовремя, сейчас он находится на искусственном вскармливании

Невероятное

Китаец забрался вольер к 120-кг панде, чтобы впечатлить девушку, и едва сбежал

1 Ноября 2016, 07:00

Мужчина разбудил спящего медведя и начал с ним бороться

Харьков

В Харьковском зоопарке у верблюдов родился детеныш

В Харьковском зоопарке родился верблюжонок

29 Марта, 17:34

Родители окружили малышку вниманием и заботой

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования