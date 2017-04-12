В харьковский экопарк привезли редких попугаев

Сейчас птицы находятся на карантине, но летом их переведут в открытый вольер

23 лори-кардинала и 13 радужных лорикета привезли в харьковский экопарк в рамках программы обмена между зоопарками.

Редкие попугаи сейчас находятся на карантине, пишет издание 057.ua.

"Птицы молодые, чуть старше двух лет. Они чувствуют себя отлично, но сейчас еще находятся на карантине", – сообщили в пресс-службе экопарка.

Сотрудники экопарка переведут птиц в открытый вольер летом.

Справка: радужные лорикеты населяют восточное побережье Австралии, Новую Гвинею, Новые Гебриды и некоторые другие острова Океании. Свое название они получили из-за яркого оперения. Обычно взрослые особи длиной около 30 сантиметров, а размах крыльев у них достигает 17 сантиметров. Эти птицы населяют тропические дождевые и эвкалиптовые леса. Они питаются семенами, плодами и ягодами, а также сладким нектаром, содержащимся в цветах.

Место обитания блестящего лори-кардинала субтропические и тропические леса, берега рек и мангровые заросли Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов. У них красное оперение различных оттенков, благодаря которому, из-за сходства с кардинальским облачением, появилось название. В длину взрослые птицы достигают 31 сантиметр.