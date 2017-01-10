В Харьковском горсовете проходит обыск. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, следственные действия проводит местная прокуратура и управление защиты экономики Нацполиции.

Обыск проходит в рамках расследования преступления по статье "Получение неправомерной выгоды". В прокуратуре уточнили, что главный фигурант – не сотрудник горсовета. Проходят несколько обысков одновременно. Подробности правоохранители расскажут позже.

Напомним, в сентябре 2016 года в Харьковском горсовете провели обыски сотрудники Генпрокуратуры и СБУ из Киева. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски прошли в рамках расследования хищения 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн, в чем подозревают руководство города.