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В Харьковском горсовете проходит обыск http://www.segodnya.ua/img/article/7867/44_main.1484038106.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/44_tn.1484038106.jpg Харьков Правоохранители расследуют дело о получении взятки

В Харьковском горсовете проходит обыск

Сегодня, 10:46

Правоохранители расследуют дело о получении взятки

В горсовете проходит обыск. Фото: liga.net
В горсовете проходит обыск. Фото: liga.net

В Харьковском горсовете проходит обыск. Как сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, следственные действия проводит местная прокуратура и управление защиты экономики Нацполиции.

Обыск проходит в рамках расследования преступления по статье "Получение неправомерной выгоды". В прокуратуре уточнили, что главный фигурант – не сотрудник горсовета. Проходят несколько обысков одновременно. Подробности правоохранители расскажут позже.

Напомним, в сентябре 2016 года в Харьковском горсовете провели обыски сотрудники Генпрокуратуры и СБУ из Киева. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски прошли в рамках расследования хищения 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн, в чем подозревают руководство города.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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