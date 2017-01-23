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В Харьковском метро мужчина упал на пути (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/43_main.1485160311.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/43_tn.1485160311.jpg Харьков Избежать трагедии удалось благодаря подоспевшим вовремя работникам станции

В Харьковском метро мужчина упал на пути (фото)

Сегодня, 10:29

Избежать трагедии удалось благодаря подоспевшим вовремя работникам станции

Мужчине помогли работники станции. Фото: ytimg.com
Мужчине помогли работники станции. Фото: ytimg.com

В воскресенье в 16:16 на станции харьковского метро "Центральный рынок" мужчина упал на путь. Как сообщили на официальной странице КП "Харьковский метрополитен", с контактного рельса сняли напряжение, и работники станции подняли молодого человека на платформу.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

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ЧП в метро. Фото: соцсети

Напомним, в конце 2016-го мужчина пошел в тоннель харьковского метро, чтобы справить естественную нужду.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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