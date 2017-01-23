В Харьковском метро мужчина упал на пути (фото)
Избежать трагедии удалось благодаря подоспевшим вовремя работникам станции
В воскресенье в 16:16 на станции харьковского метро "Центральный рынок" мужчина упал на путь. Как сообщили на официальной странице КП "Харьковский метрополитен", с контактного рельса сняли напряжение, и работники станции подняли молодого человека на платформу.
На график движения поездов инцидент не повлиял.
ЧП в метро. Фото: соцсети
Напомним, в конце 2016-го мужчина пошел в тоннель харьковского метро, чтобы справить естественную нужду.
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