В Харьковском метро мужчина упал на пути (фото)

В воскресенье в 16:16 на станции харьковского метро "Центральный рынок" мужчина упал на путь. Как сообщили на официальной странице КП "Харьковский метрополитен", с контактного рельса сняли напряжение, и работники станции подняли молодого человека на платформу.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

ЧП в метро. Фото: соцсети

Напомним, в конце 2016-го мужчина пошел в тоннель харьковского метро, чтобы справить естественную нужду.