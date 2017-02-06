В Харьковском зоопарке появится океанариум

Сегодня, 18:44

Бассейн с морскими обитателями построят в рамках реконструкции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Харьковском зоопарке идут масштабные работы по реконструкции. Как сообщили в зоопарке, работы проводятся на всех 14 зонах нового зоопарка. Часть зданий для животных уже построена.

В рамках реконструкции планируется реализация еще одного проекта, неожиданного для Харькова как для сухопутного города, – строительство океанариума.

"Там будут акулы, осьминоги, вся морская жизнь. Мы рассматриваем возможность строительства океанариума площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Там появится труба, по которой смогут ходить люди, будет полное ощущение того, что ты попал в океан, и от рыб будет отделять только стекло", – рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

В зоопарке добавили, что реконструкция продолжится, по меньшей мере, еще два года.

Напомним, согласно проекту, зоопарк разобьют на 14 зон, каждая из которых будет иметь свое название: Средняя Азия, Тропа тигра, Саванна, Планета обезьян и другие, при этом в каждой из зон можно будет найти соответствующих ее названию животных. Зверинец будет соответствовать образцовому европейскому зоопарку, в нем будет минимум барьеров и клеток.
строительство, Харьков, бассейн, океан, зверинец, акулы, океанариум, реализация, зоопарк

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковском зоопарке появится океанариум". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Переезжают. Все 67 обитателей зоопарка бесплатно переданы в частный харьковский зверинец. Фото: В. Дейкун

Прощай, зоопарк: животные меняют Днепр на Харьков

1 Сентября 2016, 21:14

Вместо медведей в парке им. Шевченко появятся два вола

Невероятное

Уникальные фото подводных вулканов

14 Августа 2016, 02:05

Немецкие вулканологи отправились в открытый океан чуть севернее Исландии, туда, где вулканическая активность особенно сильна

Харьков

В Харьковском зоопарке родилась антилопа

31 Августа 2016, 19:02

Детеныш в свои десять дней уже бегает

Мир

Иллюстрация: skr.su

В российском зоопарке усыпят всех птиц

8 Января, 21:19

На сайте зоопарка появилось сообщение, что заведение "не работает по техническим причинам"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования