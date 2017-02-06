В Харьковском зоопарке появится океанариум

В Харьковском зоопарке идут масштабные работы по реконструкции. Как сообщили в зоопарке, работы проводятся на всех 14 зонах нового зоопарка. Часть зданий для животных уже построена.

В рамках реконструкции планируется реализация еще одного проекта, неожиданного для Харькова как для сухопутного города, – строительство океанариума.

"Там будут акулы, осьминоги, вся морская жизнь. Мы рассматриваем возможность строительства океанариума площадью около 2,5 тысяч квадратных метров. Там появится труба, по которой смогут ходить люди, будет полное ощущение того, что ты попал в океан, и от рыб будет отделять только стекло", – рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

В зоопарке добавили, что реконструкция продолжится, по меньшей мере, еще два года.

Напомним, согласно проекту, зоопарк разобьют на 14 зон, каждая из которых будет иметь свое название: Средняя Азия, Тропа тигра, Саванна, Планета обезьян и другие, при этом в каждой из зон можно будет найти соответствующих ее названию животных. Зверинец будет соответствовать образцовому европейскому зоопарку, в нем будет минимум барьеров и клеток.