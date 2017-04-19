В Харьковской области авария унесла жизни четырех человек
Трагедия произошла в результате столкновения иномарки с грузовиком
В Коломакском районе Харьковской области произошло ДТП, во время которого погибли четыре человека. Как стало известно, недалеко от села Анновка на 402 км трассы "Киев-Харьков-Довжанский" столкнулись микроавтобус "Мерседес", который ехал в Харьков, и грузовик "МАН".
По данным отдела коммуникации облуправления полиции, 44-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем, которым управлял 36-летний мужчина.
В результате ДТП погибли четыре пассажира "Мерседеса": две женщины и двое мужчин. Еще двое потерпевших в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу. В полиции говорят, в микроавтобусе всего ехало 13 пассажиров.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, личности погибших, и решают вопрос о начале уголовного производства.
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