В Харьковской области гастролеры из соседней области воровали коров и быков

В состав группировки входили семеро жителей Днепропетровской области в возрасте от 26 до 60 лет

Работники уголовного розыска Харьковской области совместно с коллегами Лозовского отдела полиции задержали преступную группу, которая почти полтора года похищала у жителей области домашний скот.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области, воры орудовали на территории Лозовского, Близнюковского и Сахновщинского районов.

Установлено, что в состав группировки входили семеро жителей Днепропетровской области в возрасте от 26 до 60 лет. Четверо из задержанных ранее уже были судимы.

На дело воры выходили ночью и действовали всегда по одной схеме : проникали во дворы, преимущественно пенсионеров, и похищали из сараев коров и быков.

Позже скот забивали и перевозили туши в Павлоград Днепропетровской области, где продавали на рынках или частным лицам. Ущерб, который воры за полтора года нанесли людям, достиг почти 600 тысяч гривен.

Следователи возбудили уголовные производства более чем по 20-ти кражам. После проведения всех следственных действий полиция передаст материалы в суд, который определит преступникам меру наказания.

Напомним, ранее грабители ворвались в дом к жительнице Лозовой и угрожая ножом, завладели мобильным телефоном и двумя алюминиевыми бидонами.