В Харьковской области грабители ворвались в дом

Вчера, 16:12

Преступники побоями заставили жертв расстаться с имуществом

Преступников ищут. Фото: novostey.com
Преступников ищут. Фото: novostey.com

В Чугуевском районе преступники ворвались в дом к местному жителю. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером.

"Со слов 49-летнего жителя района стало известно, что трое неизвестных в балаклавах ворвались в его дом, похожим на палку и гвоздодер предметом нанесли несколько ударов заявителю и его 27-летней дочери. После чего злоумышленники завладели деньгами и изделиями из золота", – пояснили в полиции.

Сейчас принимаются меры для для поимки преступников.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Харьковской области ужесточил приговор для Артема Дериглазова, который летом 2010-го убил сотрудника патрульно-постовой службы и ранил еще двух оперативников.
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"Сегодня"

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