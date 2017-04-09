В Харьковской области грабители ворвались в дом

В Чугуевском районе преступники ворвались в дом к местному жителю. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером.

"Со слов 49-летнего жителя района стало известно, что трое неизвестных в балаклавах ворвались в его дом, похожим на палку и гвоздодер предметом нанесли несколько ударов заявителю и его 27-летней дочери. После чего злоумышленники завладели деньгами и изделиями из золота", – пояснили в полиции.

Сейчас принимаются меры для для поимки преступников.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Харьковской области ужесточил приговор для Артема Дериглазова, который летом 2010-го убил сотрудника патрульно-постовой службы и ранил еще двух оперативников.