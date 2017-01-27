В Харьковской области корову вылечили от бесплодия (видео)

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Сегодня, 19:44

Сейчас мать-героиня восстанавливается после родов, четверых малышей кормят из соски


В Харьковской области на одной из ферм зоотехнологи лечили корову от бесплодия. Результат удивил. Животное родила сразу четырех телят.

"Вообще она покладистая, но бывает, временами, как говорится, она резвая", – рассказывает Галина Корнилец, доярка.

Два года назад корова Доля родила теленка. Но после никак не могла принести потомство. На молочной ферме – это профнепригодность. Если корова не может телиться – не даст и молока. На помощь позвали биотехнологов. Те назначили животному гормональную терапию.

"Биотехнологические гормональные средства – они вводятся в таких дозах, чтобы вызвать овуляцию", – уточнил Алексей Сушко, заведующий отделом биотехнологии репродукции Института животноводства Национальной академии аграрных наук.

Родила корова в прошлую пятницу. Работники фермы обрадовались двум маленьким телочкам.

"Когда она отелилась утром, с ночи отелилась – как обычно, подоили, напоили двух маленьких. А потом ближе к вечеру получилось, что видим, что признаки…" – говорит Елена Зиборева, руководитель фермы.

Вскоре на свет появились еще двое. Такого приплода за один раз здесь никогда не видели. Сейчас мать-героиня восстанавливается после родов. Малышей кормят из соски.

За неделю четверо телят немного окрепли, и дерутся – кто первым будет есть.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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