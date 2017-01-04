В Харьковской области курильщик погиб на горящем матрасе

В поселке Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области из-за пожара погиб мужчина. О случившемся в ГСЧС узнали 3 января от дежурного райотдела полиции.

Оказалось, что мужчина погиб несколько дней назад.

Как сообщили в облуправлении ГСЧС, в результате неосторожного обращения с огнем при курении самим погибшим, под ним загорелся матрас, а потом и деревянный пол.

Площадь пожара не превысила 1 кв.м. Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего обнаружил его брат. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия и дата гибели мужчины.

Напомним, в Харькове на заправку заехал горящий автомобиль.