В Харьковской области курильщик погиб на горящем матрасе
Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении
В поселке Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области из-за пожара погиб мужчина. О случившемся в ГСЧС узнали 3 января от дежурного райотдела полиции.
Оказалось, что мужчина погиб несколько дней назад.
Как сообщили в облуправлении ГСЧС, в результате неосторожного обращения с огнем при курении самим погибшим, под ним загорелся матрас, а потом и деревянный пол.
Площадь пожара не превысила 1 кв.м. Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего обнаружил его брат. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия и дата гибели мужчины.
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