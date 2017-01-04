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В Харьковской области курильщик погиб на горящем матрасе http://www.segodnya.ua/img/article/7856/17_main.1483548575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/17_tn.1483548575.jpg Харьков Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении

В Харьковской области курильщик погиб на горящем матрасе

Сегодня, 21:00

Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В поселке Верхний Салтов Волчанского района Харьковской области из-за пожара погиб мужчина. О случившемся в ГСЧС узнали 3 января от дежурного райотдела полиции.

Оказалось, что мужчина погиб несколько дней назад.

Как сообщили в облуправлении ГСЧС, в результате неосторожного обращения с огнем при курении самим погибшим, под ним загорелся матрас, а потом и деревянный пол.

Площадь пожара не превысила 1 кв.м. Мужчина был одиноким, поэтому помочь ему было некому. Огонь погас самостоятельно из-за малого количества кислорода в помещении. Только через несколько дней тело погибшего обнаружил его брат. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия и дата гибели мужчины.

Напомним, в Харькове на заправку заехал горящий автомобиль.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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