В Харьковской области – нашествие лисиц

В прошлом году в регионе выявили 41 случай бешенства среди этих животных

В Харьковской области озаботились усилением мер по профилактике бешенства животных. По данным облуправления госпродпотребслужбы, в прошлом году в регионе выявили 117 случаев заболеваний животных бешенством.

Больше всего случаев пришлось на красных лисиц, среди которых выявили 41 случай, в то время как в 2015 году  лишь 19. При этом количество красной лисы в области увеличилось почти вдвое от естественной нормы.

С профилактической целью в прошлом году привили 15,46 тысяч голов крупного рогатого скота, 59,6 тысяч собак и 38,7 тысяч кошек.

Напомним, в 11 селах Ровенской области объявили карантин из-за бешенных лисиц.