В Харьковской области – нашествие лисиц
В прошлом году в регионе выявили 41 случай бешенства среди этих животных
В Харьковской области озаботились усилением мер по профилактике бешенства животных. По данным облуправления госпродпотребслужбы, в прошлом году в регионе выявили 117 случаев заболеваний животных бешенством.
Больше всего случаев пришлось на красных лисиц, среди которых выявили 41 случай, в то время как в 2015 году лишь 19. При этом количество красной лисы в области увеличилось почти вдвое от естественной нормы.
С профилактической целью в прошлом году привили 15,46 тысяч голов крупного рогатого скота, 59,6 тысяч собак и 38,7 тысяч кошек.
Напомним, в 11 селах Ровенской области объявили карантин из-за бешенных лисиц.
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