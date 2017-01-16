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В Харьковской области – нашествие лисиц http://www.segodnya.ua/img/article/7886/94_main.1484575512.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/94_tn.1484575512.jpg Харьков В прошлом году в регионе выявили 41 случай бешенства среди этих животных

В Харьковской области – нашествие лисиц

Сегодня, 16:03

В прошлом году в регионе выявили 41 случай бешенства среди этих животных

Лисицы гроязт здоровью местных жителей. Фото: pixabay.com
Лисицы гроязт здоровью местных жителей. Фото: pixabay.com

В Харьковской области озаботились усилением мер по профилактике бешенства животных. По данным облуправления госпродпотребслужбы, в прошлом году в регионе выявили 117 случаев заболеваний животных бешенством.

Больше всего случаев пришлось на красных лисиц, среди которых выявили 41 случай, в то время как в 2015 году  лишь 19. При этом количество красной лисы в области увеличилось почти вдвое от естественной нормы.

С профилактической целью в прошлом году привили 15,46 тысяч голов крупного рогатого скота, 59,6 тысяч собак и 38,7 тысяч кошек.

Напомним, в 11 селах Ровенской области объявили карантин из-за бешенных лисиц.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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