В Харьковской области обвалилась крыша дома: кто виноват и какие последствия (видео)
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На ремонт кровли нужно полтора миллиона гривен, подсчитали строители
В Харьковской области обвалилась крыша двухэтажного дома. Кровля не выдержала тяжести снега. Услышав грохот, жители в страхе начали выбегать на улицу.
Крыша обвалилась в шесть утра. Жители дома выбежали на улицу, не успев одеться.
"Не то слово испугалась. Я так испугалась, что бежала в ночной рубашке и босиком, и ребенок на руках. В маечке и в трусиках ребенок… на руках", – рассказывает Зинаида Король, пострадавшая.
Никто не пострадал. Но из квартир эвакуировали 20 человек. Теперь этот недостроенный детсад – их временное убежище.
Спасатели объясняют – старая крыша начала проседать под весом снега. Кирпичная кладка чердака просто осыпалась.
Жильцы дома говорят – просили починить кровлю еще лет пять назад. Она и тогда еле держалась.
"А теперь уже, слава Богу, завалилась и теперь отремонтируют. Значит, все будет хорошо. Дождались!" – сказала Елена Кривонос, пострадавшая.
Сама крыша – на балансе сельсовета. Правда, ЖЭКов здесь нет и обслуживать дома некому, квартплату ни у кого не берут, оправдываются местные власти. Обычно жильцы сами занимаются уборкой и ремонтом.
Пока жителей дома ждет денежная компенсация от местных властей.
"Тысяча гривен будет от района каждому. От района – сто тысяч на ремонт и тысячу каждому в руки. Сколько будет давать областная рада – примет решение областная рада. Я не могу за всех решать. И сельская рада тоже выделит материальную помощь и на ремонт", – заверила Ольга Львова, депутат областного совета.
На ремонт кровли нужно полтора миллиона гривен, подсчитали строители.
"Крыша будет – деревянное перекрытие, крыта профнастилом, она будет намного легче. Крепкая, жильцы будут довольны", – обещает Юрий Варченко, директор частного ремонтного предприятия "БогодуховБудГаз".
Новую крышу обещают через месяц.
Коммуникации в доме не повреждены. Свет и вода уже есть, газ подключат к вечеру.
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