В Харьковской области обвалилась крыша дома: кто виноват и какие последствия (видео)

В Харьковской области обвалилась крыша двухэтажного дома. Кровля не выдержала тяжести снега. Услышав грохот, жители в страхе начали выбегать на улицу.

Крыша обвалилась в шесть утра. Жители дома выбежали на улицу, не успев одеться.

"Не то слово испугалась. Я так испугалась, что бежала в ночной рубашке и босиком, и ребенок на руках. В маечке и в трусиках ребенок… на руках", – рассказывает Зинаида Король, пострадавшая.

Никто не пострадал. Но из квартир эвакуировали 20 человек. Теперь этот недостроенный детсад – их временное убежище.

Спасатели объясняют – старая крыша начала проседать под весом снега. Кирпичная кладка чердака просто осыпалась.

Жильцы дома говорят – просили починить кровлю еще лет пять назад. Она и тогда еле держалась.

"А теперь уже, слава Богу, завалилась и теперь отремонтируют. Значит, все будет хорошо. Дождались!" – сказала Елена Кривонос, пострадавшая.

Сама крыша – на балансе сельсовета. Правда, ЖЭКов здесь нет и обслуживать дома некому, квартплату ни у кого не берут, оправдываются местные власти. Обычно жильцы сами занимаются уборкой и ремонтом.

Пока жителей дома ждет денежная компенсация от местных властей.



"Тысяча гривен будет от района каждому. От района – сто тысяч на ремонт и тысячу каждому в руки. Сколько будет давать областная рада – примет решение областная рада. Я не могу за всех решать. И сельская рада тоже выделит материальную помощь и на ремонт", – заверила Ольга Львова, депутат областного совета.

На ремонт кровли нужно полтора миллиона гривен, подсчитали строители.

"Крыша будет – деревянное перекрытие, крыта профнастилом, она будет намного легче. Крепкая, жильцы будут довольны", – обещает Юрий Варченко, директор частного ремонтного предприятия "БогодуховБудГаз".

Новую крышу обещают через месяц.

Коммуникации в доме не повреждены. Свет и вода уже есть, газ подключат к вечеру.

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