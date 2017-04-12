В Харьковской области ограбили почту

В городе Валки Харьковской области произошло дерзкое ограбление почтового отделения. 11 апреля к полицейским обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что неизвестный пришел на почту в камуфляже и с маской на лице. Угрожая предметом похожим на пистолет, мужчина забрал из кассы больше 2000 грн и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщают в отделе коммуникации облУНП, 31-летнего грабителя удалось задержать в течение нескольких часов. Мужчина сознался в содеянном и указал место на пустыре, где закопал одежду и оружие. Полицейские изъяли вещдоки и открыли уголовное производство по статье УК Украины.

За "разбой" налетчику грозит до 7 лет тюрьмы.