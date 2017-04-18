В Харьковской области отменили занятия в школах

В городе Лозовая Харьковской области с сегодняшнего дня приостановили учебный процесс в школах. Как сообщили "Сегодня" в управлении образования, молодежи и спорта горсовета, из-за похолодания снизилась температура в помещениях школ, где ранее было отключено отопление.

По предварительной информации, учебный процесс приостановили до конца недели.

Напомним, пятиклассница из Харьковской области из-за скандала в школе оказалась в больнице.