В Харьковской области отменили занятия в школах

Сегодня, 12:07

В Лозовой дети остались дома из-за понижения температуры

Занятия отменили из-за холодов. Фото: ysia.ru
Занятия отменили из-за холодов. Фото: ysia.ru

В городе Лозовая Харьковской области с сегодняшнего дня приостановили учебный процесс в школах. Как сообщили "Сегодня" в управлении образования, молодежи и спорта горсовета, из-за похолодания снизилась температура в помещениях школ, где ранее было отключено отопление.

По предварительной информации, учебный процесс приостановили до конца недели.

Напомним, пятиклассница из Харьковской области из-за скандала в школе оказалась в больнице.
Харьков, дети, температура, отопление, Лозовая

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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