В Харьковской области отменили занятия в школах
В Лозовой дети остались дома из-за понижения температуры
В городе Лозовая Харьковской области с сегодняшнего дня приостановили учебный процесс в школах. Как сообщили "Сегодня" в управлении образования, молодежи и спорта горсовета, из-за похолодания снизилась температура в помещениях школ, где ранее было отключено отопление.
По предварительной информации, учебный процесс приостановили до конца недели.
Напомним, пятиклассница из Харьковской области из-за скандала в школе оказалась в больнице.
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