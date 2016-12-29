В Харьковской области памятник Ленину выставили на аукцион (видео)

Полмиллиона за гранитного Ильича. В Изюме Харьковской области местные власти решили не выбрасывать памятник Ленину, а продать его на аукционе. А за вырученные деньги купить оборудование в местную больницу.

Продать Ленина очень хотят, вот только найти покупателя пока не удается. Заместитель мэра Изюма как может рекламирует товар.

С гранитного пьедестала его сбросили почти год назад, и берегут как зеницу ока – а вдруг найдется богатый коллекционер.

"Я считаю, что данную скульптуру, знаете, сдать на металлолом – нехорошо. Все-таки история. А если кто-то купит, то это будет очень приятно – и для нас, и жителей нашего города", – сказал Михаил Ищук, заместитель Изюмского городского головы.

Одной только бронзы на полмиллиона гривен, говорят в горсовете. За такую сумму готовы отдать Ленина в хорошие руки. И купить оборудование в местную больницу – медики уже заказали мамограф и томограф.

"Для больного человека, у которого, допустим, грыжа позвоночника, доехать на автобусе 120 километров – это составляет большую проблему. И вернуться назад – в общей сложности 240 километров, плюс по Харькову – это очень тяжело", – отметил Дмитрий Зиновьев, главный врач центральной изюмской райбольницы.

А пока покупателя нет, статую вождя упрятали за семь замков.

"В прошлом году пытались коммунисты ворваться к нам. Что они хотели – неизвестно. Вызывали полицию. Но все, Слава Богу, обошлось. Больше тонны веса. Не посмеют. Тихо не будет. Разве что – сам уйдет", – уверен Юрий Брыль, директор коммунального предприятия "Благоустрій".

Сейчас на главной площади Изюма, которая носит имя Джона Леннона, новогодняя елка.

Как только сойдет снег – здесь начнется реконструкция. Установят лавочки и обустроят ярмарочную зону. А на месте постамента посадят цветы.

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