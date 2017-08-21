В Харьковской области под открытым небом разместили кинотеатр

Сегодня, 16:06

Перед каждым фильмом зрителям показывают социальные ролики


В Харьковской области волонтеры разместили кинотеатр прямо на заднем дворе сельской школы. Здесь уютно: не слышно грохота машин, на стене достаточно места для экрана и вокруг мягкий газон. По пятницам здесь собирается до полутысячи зрителей.

Сидений нет, поэтому люди берут с собой пледы и карематы. 

Алкоголь приносить на сеанс запрещено – большинство зрителей подростки.

Перед каждым фильмом зрителям показывают социальные ролики. Накануне Дня Независимости – об Украине.

Какой фильм посмотреть, люди выбирают сами. Больше всего любят семейные комедии.

Все сеансы бесплатные – это социальный проект местных волонтеров. К тому же – это единственный кинотеатр на весь район.
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