В Харьковской области поезд насмерть сбил молодого мужчину
Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час
На железнодорожной станции Гениевка в Харьковской области товарный поезд сбил насмерть местного жителя, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Установлено, что на вышеуказанной железнодорожной станции товарным поездом сообщением "Основа-Красный Лиман" был смертельно травмирован 28-летний житель села Гениевка. Парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час.
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