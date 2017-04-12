В Харьковской области поезд насмерть сбил молодого мужчину

Сегодня, 00:34

Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час

Парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Фото: Panoramio
Парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Фото: Panoramio

На железнодорожной станции Гениевка в Харьковской области товарный поезд сбил насмерть местного жителя, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено, что на вышеуказанной железнодорожной станции товарным поездом сообщением "Основа-Красный Лиман" был смертельно травмирован 28-летний житель села Гениевка. Парень пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Из-за происшествия движение поездов останавливалось почти на час.
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