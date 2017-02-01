В Харьковской области полицейский "крышевал" предпринимателя-нарушителя

Сегодня, 18:33

Правоохранитель требовал от бизнесмена ежемесячную плату

Копа задержали. Фото: job-sbu.org
Копа задержали. Фото: job-sbu.org

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с СБУ разоблачили при получении взятки инспектора одного из отделов полиции в области. Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Сергей Перепелица, 28-летнего капитана полиции разоблачили во время передачи ему второго транша в размере 4,5 тыс. рн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 6 тыс. грн.

"Полицейский требовал от предпринимателя 2 тысячи гривен ежемесячной платы за беспрепятственную работу и непривлечение его к уголовной ответственности по факту нарушения законодательства о труде", – пояснил прокурор.

Сейчас решается вопрос об объявлении полицейскому подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области за взятку задержали работницу налоговой.
сбу, взятки, прокуратура, прокурор, вопрос, правоохранитель, подозрения, полицейский, следователи, разоблачили

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области полицейский "крышевал" предпринимателя-нарушителя". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Экс-глава правления банка "Михайловский" взят под стражу, фото qha.com.ua

Экс-глава правления банка "Михайловский" взят под стражу с залогом в 160 млн грн

Вчера, 21:45

Суд арестовал экс-главу банка "Михайловский" на 2 месяца

Одесса

На земельные участки наложили арест. Фото: pixabay.com

В Одесской области председатель сельсовета прокрутил аферу

Вчера, 19:15

Мужчина передал в частную собственность 15 земельных участков

Запад

Фальшивый алкоголь. Фото: пресс-служба СБУ

В Черновицкой области намешали тонну поддельной водки

Вчера, 18:23

Фальсифицированный  алкоголь изготавливали под  видом напитков известных торговых марок

Харьков

В Харькове начислили миллион покойным. Фото: bucha.com.ua

В Харькове пенсионный фонд начислил миллион покойным людям

Вчера, 17:23

Прокуратура начала уголовное производство

Происшествия

Патрульные повалили мужчину возле гаражей. Фото: Прокуратура Киева

В Киеве патрульные избили мужчину, снимавшего их на видео

Вчера, 15:56

Прокуратура расследует уголовное производство

Украина

Артем Сытник. Фото: antikor.com.ua

Сытник рассказал о махинациях в ОГХК, работники предприятия бастуют

Вчера, 14:06

Как рассказал глава НАБУ, общая сумма убытков от реализации таких схем составила более 13 млн долларов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования