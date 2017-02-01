В Харьковской области полицейский "крышевал" предпринимателя-нарушителя

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с СБУ разоблачили при получении взятки инспектора одного из отделов полиции в области. Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Сергей Перепелица, 28-летнего капитана полиции разоблачили во время передачи ему второго транша в размере 4,5 тыс. рн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 6 тыс. грн.

"Полицейский требовал от предпринимателя 2 тысячи гривен ежемесячной платы за беспрепятственную работу и непривлечение его к уголовной ответственности по факту нарушения законодательства о труде", – пояснил прокурор.

Сейчас решается вопрос об объявлении полицейскому подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области за взятку задержали работницу налоговой.