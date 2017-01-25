В Харьковской области полиция будет раздавать памятки (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 21:45

Экземпляры уже развезли по районным отделениям полиции области


Вы имеете право хранить молчание. Об этом и других правах всех участников происшествий будут информировать харьковские правоохранители.

В области стартовал совместный эксперимент Нацполиции и правозащитных организаций. Теперь задержанным, потерпевшим и свидетелям преступлений будут выдавать памятки, в которых коротко излагаются их права и обязанности.

Брошюры выпустили сразу на нескольких языках. Экземпляры уже развезли по районным отделениям полиции области.

"Среди прочего этот эксперимент имеет целью также и возвращение или повышение уровня доверия населения к правоохранительной системе", – отметил Константин Бушуев, заместитель главы Нацполиции Украины.

"В Харькове мотивированы органы государственной власти на то, чтобы ближе к себе расположить граждан. На то, чтобы показать, как изменяются органы государственной власти. И предоставлять качественные услуги. Надеюсь, что этот проект будет эффективен. И надеюсь, что в дальнейшем он будет распространен на другие области Украины", – отметила Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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