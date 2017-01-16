В Харьковской области появится рыбный патруль

Сегодня начинается обучение рыбных патрульных Харьковской области. Как сообщили в Госрыбагентстве Украины, уже готово к запуску управление рыбных патрульных региона. Назначены руководители, а патрульные прошли конкурсный отбор.

Руководители рыбного патруля, их заместители и рыбные патрульные пройдут теоретические курсы по основам законодательства, регулирования и использования водных биоресурсов, противодействия коррупции. Также сотрудники новой структуры совершенствуют практические навыки: запланированы модули по проведению работ по искусственному разведению биоресурсов, составлению первичных материалов при выявлении нарушений, расчету убытков. Практический курс на водоеме пойдет на базе Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области. Опытом будут делиться рыбоохранные патрульные Киевщины.

После этого рыбные патрульные начнут работу, их испытательный срок составит до 6 месяцев. Кандидаты, которые в работе будут преследовать собственные интересы, испытательный срок не пройдут. Зарплата рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. За счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках госбюджета, ожидается, что она составит 6-7 тыс. грн.

Напомним, летом в Харькове заработал велосипедный патруль.