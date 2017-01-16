Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харьковской области появится рыбный патруль http://www.segodnya.ua/img/article/7886/18_main.1484565967.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/18_tn.1484565967.jpg Харьков Сотрудники новой структуры будут получать 6-7 тысяч гривен

В Харьковской области появится рыбный патруль

Сегодня, 19:40

Сотрудники новой структуры будут получать 6-7 тысяч гривен

В Харькове будут следить за выловом рыбы. Фото: fishretail.ru
В Харькове будут следить за выловом рыбы. Фото: fishretail.ru

Сегодня начинается обучение рыбных патрульных Харьковской области. Как сообщили в Госрыбагентстве Украины, уже готово к запуску управление рыбных патрульных региона. Назначены руководители, а патрульные прошли конкурсный отбор.

Руководители рыбного патруля, их заместители и рыбные патрульные пройдут теоретические курсы по основам законодательства, регулирования и использования водных биоресурсов, противодействия коррупции. Также сотрудники новой структуры совершенствуют практические навыки: запланированы модули по проведению работ по искусственному разведению биоресурсов, составлению первичных материалов при выявлении нарушений, расчету убытков. Практический курс на водоеме пойдет на базе Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области. Опытом будут делиться рыбоохранные патрульные Киевщины.

После этого рыбные патрульные начнут работу, их испытательный срок составит до 6 месяцев. Кандидаты, которые в работе будут преследовать собственные интересы, испытательный срок не пройдут. Зарплата рыбных патрульных будет в несколько раз выше, чем в ликвидированных органах рыбоохраны. За счет внутренней оптимизации и получения дополнительного финансирования в рамках госбюджета, ожидается, что она составит 6-7 тыс. грн.

Напомним, летом в Харькове заработал велосипедный патруль.
курс, патруль, кандидаты, сотрудники, управление, испытательный срок, в Харькове, интересы, рыбный патруль, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области появится рыбный патруль". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Жертвами отравления стали семь человек. Фото: otravleniya.com

Массовое отравление в Харькове: семья пострадала от бытового газа

Сегодня, 12:17

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

Харьков

Жертвой преступников стала пожилая женщина. Фото: полиция

В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж

Сегодня, 11:51

Преступники унесли с собой ценное имущество

Харьков

В Харькове маршрутка, легковушка и пешеход попали в ДТП

Сегодня, 11:28

В результате аварии пострадали два человека

Происшествия и криминал

Фото: соцсети

Кровавые разборки в Житомирской области: участников перестрелки разыскивают

Сегодня, 10:40

В регионе продолжается спецоперация полиции; кроме того, в усиленном режиме работают и патрульные Житомира

Днепр

Фото: bigmir)net

В Днепре остановили водителя "под кайфом"

13 Января, 19:02

На проезжей части водитель вилял в разные стороны, подвергая опасности себя и других участников движения

Харьков

Мужчин задержали. Фото: dpchas.com.ua

В Харькове двое мужчин вызвали полицию против участковых

13 Января, 13:47

Нетрезвых граждан доставили в райотдел, теперь им грозит серьезное наказание

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.