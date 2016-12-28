В Харьковской области пожар унес жизни двух человек

Трагедия произошла в поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области.

По информации облГСЧС, в частном жилом доме начался пожар, о котором спасателям сообщили в 19:20.

К месту происшествия немедленно выехало районное подразделение ГСЧС из Чугуева. К моменту их прибытия огонь охватил одну из комнат жилого дома: в ней горели домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело 63-летней женщины.

В другой комнате, которая была сильно задымлена, лежало тело 59-летнего мужчины. Он задохнулся угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, 20 декабря в Харькове произошел пожар на территории бывшего кожзавода, погибли две женщины.