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В Харьковской области пожар унес жизни двух человек http://www.segodnya.ua/img/article/7839/9_main.1482925793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/9_tn.1482925793.jpg Харьков Женщина сгорела, а мужчина задохнулся

В Харьковской области пожар унес жизни двух человек

Сегодня, 13:47

Женщина сгорела, а мужчина задохнулся

При пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: AFP
При пожаре погибли мужчина и женщина. Фото: AFP

Трагедия произошла в поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области.

По информации облГСЧС, в частном жилом доме начался пожар, о котором спасателям сообщили в 19:20.

К месту происшествия немедленно выехало районное подразделение ГСЧС из Чугуева. К моменту их прибытия огонь охватил одну из комнат жилого дома: в ней горели домашние вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Во время ликвидации огня спасатели обнаружили обгоревшее тело 63-летней женщины.

В другой комнате, которая была сильно задымлена, лежало тело 59-летнего мужчины. Он задохнулся угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, 20 декабря в Харькове произошел пожар на территории бывшего кожзавода, погибли две женщины.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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