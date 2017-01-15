В Харьковской области ревнивица заказала похищение своей знакомой

Двое неизвестных нанесли телесные повреждения женщине и затянули ее в автомобиль

Патрульная полиция Харькова в субботу задержала подозреваемых в похищении женщины, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Заявитель сообщил, что по ул.Виноградная, 49 двое неизвестных нанесли телесные повреждения женщине и затянули ее в автомобиль Opel, после чего скрылись с места происшествия… Автомобиль подозреваемых инспекторы патрульной полиции задержали при попытке покинуть город", – говорится в сообщении.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, задержанные – 29-летняя женщина и 27-летний мужчина.

"Работниками Холодногорского отдела полиции было установлено, что организатором похищения оказалась 29-летняя женщина, жительница Харьковской области. На преступление она пошла из-за ревности к потерпевшей, у которой ранее были отношения с ее сожителем. Женщина уговорила своего знакомого помочь в совершении преступления", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль, на котором похищенную пытались вывезти за город, изъят и помещен на штрафплощадку.