В Харьковской области сгорел дом с мужчиной

Вчера, 10:35

Трагедия произошла в Дергачевском районе

Мужчина погиб в огне. Фото: pushkinska.net
Мужчина погиб в огне. Фото: pushkinska.net

В одном из сел Дергачевского района горел частный дом. Как сообщает ГСЧС Харьковской области, инцидент произошел вчера.

"В одной из жилых комнат дома горели домашние вещи, деревянный пол и двери. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 44-летнего хозяина дома", – пояснили в ГСЧС.

По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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