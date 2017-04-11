В Харьковской области сгорел дом с мужчиной

В одном из сел Дергачевского района горел частный дом. Как сообщает ГСЧС Харьковской области, инцидент произошел вчера.

"В одной из жилых комнат дома горели домашние вещи, деревянный пол и двери. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 44-летнего хозяина дома", – пояснили в ГСЧС.

По предварительным данным, вероятной причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов.