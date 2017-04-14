В Харьковской области сгорели два частных дома и семь дворовых построек

Сегодня, 14:00

Пожары возникли из-за того, что жители сжигали прошлогоднюю сухую траву


К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

К ЧП привела борьба с сухой травой. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ГСЧС в Харьковской области 21 раз выезжали для тушения прошлогодней сухой травы, листьев, мусора и камыша. Суммарная площадь горения составила около 2 га. Все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня, неосторожного обращения с огнем или умышленного сжигания сухостоя. Вследствие этих пожаров огонь повредил или уничтожил два жилых дома и семь дворовых построек.

Так, в с. Турово Золочевского района из-за выжигания жителем сухостоя вокруг своего дома загорелись деревянные сарай, летняя кухня, туалет и погреб. Общая площадь пожара дворовых построек составила 45 кв.м, а сухая трава горела на площади 100 кв.м. Пожар тушили десять сотрудников ГСЧС, и благодаря их слаженным действиям удалось избежать распространения пламени на жилой дом.
Второй случай, когда возгорание сухой травы нанесло ущерб человеческому имуществу, произошел в в поселке Андреевка Балаклейского района. Там огонь перекинулся на крышу жилого дома и вещи домашнего обихода, которые хранились на чердаке. Пожар ликвидировали добровольцы местной пожарной команды. Огонь повредил 6 кв. крыши.

Спасатели Краснокутского района выезжали в с. Слободка, где полностью сгорел деревянный дом площадью 45 кв.м., а также частично повреждены две деревянные хозяйственные постройки. Также выгорело около 200 кв.м. сухостоя.
А в с. Оленевка Красноградского района из-за возгорания сухой травы огонь уничтожил 150 кв.м. крыши частной хозяйственной постройки. Площадь горения травы составляла 0,5 га.

Напомним, на стоянке в Харькове сгорели шесть автомобилей.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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