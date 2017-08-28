В Харьковской области скоростной "Хюндай" сбил человека: тело невозможно опознать

Сегодня, 11:21

Эксперты пытаются установить личность жертвы

Эксперты пытаются установить пол и личность жертвы. Фото: elitefon.ru
Эксперты пытаются установить пол и личность жертвы. Фото: elitefon.ru

В селе Новоалександровка Сахновщинского района скоростной поезд "Хюндай" смертельно травмировал человека. Об этом сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

Согласно отчету, инцидент произошел на перегоне "Блокпост146- Сахновщина".

"Эксперты предполагают, что под поездом погибла женщина. Личность человека устанавливается", – говорится в сводке.

Ранее в Львовской области поезд разрезал мужчину пополам.

Напомним, в Харькове под поездом погиб мужчина.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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