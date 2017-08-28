В Харьковской области ударило током юного любителя экстрима

На Новой Баварии десятилетнего мальчика ударило током. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, ребенок находился на крыше электропоезда.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 августа на ул. Цементной.

"После поражения электротоком мальчик упал с вагона. Юного экстримала доставили в больницу с электротравмой, рваной раной левого бока, ушибом селезенки. Сейчас состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

Факт события зарегистрировали в Журнале единого учета правонарушений.

Напомним, под Харьковом на крыше электропоезда парня убило током.