В Харьковской области ударило током юного любителя экстрима
Десятилетний мальчик испытывал судьбу на крыше электропоезда
На Новой Баварии десятилетнего мальчика ударило током. Как сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, ребенок находился на крыше электропоезда.
По данным ведомства, инцидент произошел 27 августа на ул. Цементной.
"После поражения электротоком мальчик упал с вагона. Юного экстримала доставили в больницу с электротравмой, рваной раной левого бока, ушибом селезенки. Сейчас состояние его здоровья расценивается как удовлетворительное", – рассказали правоохранители.
Факт события зарегистрировали в Журнале единого учета правонарушений.
Напомним, под Харьковом на крыше электропоезда парня убило током.
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