В Харьковской области устроили медицинский "кастинг"

В районном Доме культуры Чугуева в пятницу произошло неординарное событие не только для области, но и для страны, — первая "Ярмарка здоровья", на которой выбирали семейных врачей. "Сегодня" выяснила, как найти своего доктора и как по-новому будут работать медики.

Желающих выбрать доктора с самого утра на ярмарке было много. Кто-то пришел искать своего врача и внимательно изучал информацию из каталога, который выдавали на входе. В нем собрали всех медработников, указав информацию о месте их работы, стаже и главных принципах, которыми они руководствуются в работе. Кому-то сделать выбор помогало живое общение с медработниками, посетители задавали им вопросы и просили советов. Но были и те, кто определился заранее.

"Уже много лет нас обслуживает Змиевская Светлана Михайловна. Это золотой специалист, помогает и мне с супругом, и нашим детям. Реформа нас не пугает, потому что мы полностью доверяем нашему врачу", — поделилась жительница Чугуева Людмила Гурьева.

Женщина записалась в список желающих обслуживаться у доктора, но, несмотря на готовность заключить с ней контракт, сделать этого не смогла, потому что Минздрав еще не утвердил этот документ. Именно вопрос контрактов больше всего волновал пациентов.

"Люди интересовались, когда можно заключить контракт и какие услуги в него входят. Мы планируем через две недели обзвонить своих пациентов и предоставить им подробную информацию", — рассказала нам семейный врач из Чугуева Марина Тарусина.

Медики настроены оптимистично и видят в реформе новые возможности. Около 30 семейных врачей трудятся в чугуевских поликлиниках больше трех лет. Все они были закреплены за определенными участками, но уже после ярмарки у них поменяется формат работы: будущие пациенты могут жить в разных концах города и района. Так, на участке Марины Тарусиной закреплено более 1600 человек. Доктор прогнозирует, что ее выберут минимум 2000 пациентов, поскольку уже сейчас она обслуживает людей с других участков и сельских жителей. Согласно планам медроформы, прибыль семейного врача будет зависеть от того, сколько пациентов его выберет.

Почетный консул Германии в Харькове, координатор Харьковской экспертной группы поддержки медреформы Татьяна Гавриш рассказала, что дальнейшее внедрение медреформы в Чугуеве предусматривает автономизацию центра первичной медико-социальной помощи (медучреждения не будут зависеть от бюджета, сами будут распоряжаться активами и привлекать инвесторов). А это будет способствовать не только росту зарплаты медиков, но и более эффективной работе учреждения. В Харьковской экспертной группе поддержки медреформы ожидают, что нынешней весной Верховная Рада примет законопроекты, согласно которым выбирать врачей будут по всей стране. "Если по каким-то политическим причинам этого не произойдет так быстро, то в Чугуеве проект реализуют в любом случае на уровне первичной медицины на основании целевой программы райсовета", — сказала Гавриш.

На ярмарке посетители смогли также пройти обследование и получить консультацию, а дети "лечили" плюшевых медведей.

Вопросы доктору: курсы и прием

Семейные врачи будут лечить и харьковчан. О том, что людям предстоит выбрать доктора, уже предупреждают в поликлиниках. Специалисты советуют, как это сделать правильно и какие вопросы нужно задавать медику. Координатор Харьковской экспертной группы поддержки медреформы Михаил Довгопол советует спрашивать, в какое время будет принимать врач, поскольку по новой системе центры первичной медико-санитарной помощи будут сами устанавливать расписание работы. Пациентам следует поинтересоваться, готов ли доктор консультировать дистанционно (по телефону, с помощью Skype), может ли он выехать на дом в случае необходимости.

Также Михаил Довгопол советует обратить внимание на специализацию семейных врачей: кто-то из них бывший педиатр, а кто­-то специализируется на кардиологии. Эту информацию важно знать, учитывая заболевания членов семьи.

"Выбирая врача я также рекомендую задать вопрос, как он повышает свою квалификацию. Есть специалисты, которые последний раз повышали квалификацию лет десять назад, а есть те, которые ездят на конференции регулярно", — сказал нам эксперт. Семейный врач Марина Тарусина советует обратить внимание на умение доктора слушать пациента. Также можно поинтересоваться отношением врача к назначению антибиотиков и вакцинации. Новая система предполагает возможность расторгнуть контракт с врачом, сменив специалиста.