В Харьковской области в снежный плен попали три машины "скорой"

В общей сложности с начала непогоды подразделения ГСЧС 90 раз привлекали к помощи населению

За последние сутки в Харьковской области три автомобиля скорой помощи попали в сугробы.

Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, один автомобиль застрял на проезде 2-м Данилевском в Харькове, второй – возле с. Затишье Харьковского района, а третий – в г. Валки.

Во всех случаях на помощь подоспели спасатели.

Кроме того, работники ГСЧС трижды помогли водителям грузовиков преодолеть зимние препятствия – из заносов вытащили автомобиль MAN в Первомайском районе, а также Renault Premium и Mercedes-Benz Actros в с. Васищево.

В общей сложности с начала непогоды подразделения ГСЧС 90 раз привлекали к помощи населению, из снега и заледеневших участков дорог вытащили 110 единиц техники, в том числе 41 машину скорой помощи.

Напомним, под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado.