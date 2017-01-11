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В Харьковской области в снежный плен попали три машины "скорой" http://www.segodnya.ua/img/article/7873/0_main.1484143417.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/0_tn.1484143417.jpg Харьков В общей сложности с начала непогоды подразделения ГСЧС 90 раз привлекали к помощи населению

В Харьковской области в снежный плен попали три машины "скорой"

Сегодня, 19:08

В общей сложности с начала непогоды подразделения ГСЧС 90 раз привлекали к помощи населению

Спасатели пришли на помощь. Фото: kharkiv.mns.gov.ua
Спасатели пришли на помощь. Фото: kharkiv.mns.gov.ua

За последние сутки в Харьковской области три автомобиля скорой помощи попали в сугробы.

Как сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС, один автомобиль застрял на проезде 2-м Данилевском в Харькове, второй – возле с. Затишье Харьковского района, а третий – в г. Валки.

Во всех случаях на помощь подоспели спасатели.

Кроме того, работники ГСЧС трижды помогли водителям грузовиков преодолеть зимние препятствия – из заносов вытащили автомобиль MAN в Первомайском районе, а также Renault Premium и Mercedes-Benz Actros в с. Васищево.

В общей сложности с начала непогоды подразделения ГСЧС 90 раз привлекали к помощи населению, из снега и заледеневших участков дорог вытащили 110 единиц техники, в том числе 41 машину скорой помощи.

Напомним, под Харьковом из сугроба вытащили Toyota Prado.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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