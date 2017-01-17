В Харьковской области в жилом доме обвалилась крыша
Жильцов эвакуировали и временно разместили в детском саду, а власти подсчитывают ущерб
Сегодня в поселке Горького Богодуховского района Харьковской области произошло ЧП. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке на сайте ХОГА, в двухэтажном доме на 16 квартир обвалилась крыша.
Площадь обрушения составила 200 кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС выполняют спасательные работы. Из дома эвакуировали 7 жильцов и временно разместили их в местном детском саду. Обстоятельства и убытки обвала устанавливаются.
Напомним, в декабре 2016 в Чернигове обвалилось общежитие.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области в жилом доме обвалилась крыша". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии