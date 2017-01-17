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В Харьковской области в жилом доме обвалилась крыша http://www.segodnya.ua/img/article/7889/30_main.1484644908.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/30_tn.1484644908.jpg Харьков Жильцов эвакуировали и временно разместили в детском саду, а власти подсчитывают ущерб

В Харьковской области в жилом доме обвалилась крыша

Сегодня, 11:18

Жильцов эвакуировали и временно разместили в детском саду, а власти подсчитывают ущерб

Жильцов отселили. Фото: sobitie.com.ua
Жильцов отселили. Фото: sobitie.com.ua

Сегодня в поселке Горького Богодуховского района Харьковской области произошло ЧП. Как сообщается в сводке об оперативной обстановке на сайте ХОГА, в двухэтажном доме на 16 квартир обвалилась крыша.

Площадь обрушения составила 200 кв. м. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС выполняют спасательные работы. Из дома эвакуировали 7 жильцов и временно разместили их в местном детском саду. Обстоятельства и убытки обвала устанавливаются.

Напомним, в декабре 2016 в Чернигове обвалилось общежитие.
ЧП, общежитие, крыша, убытки, обстоятельства, ГСЧС, подразделения

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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