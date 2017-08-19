В Харьковской области за убийство любимой мужчина получил 12 лет тюрьмы
Ревнивец почти месяц уговаривал женщину восстановить отношения, но она не соглашалась
В Харьковской области 41-летний мужчина получил тюремный срок за убийство своей возлюбленной. Обвиняемого приговорили к 12 годам лишения свободы.
"В августе 2016 года мужчина расстался со своей сожительницей. Почти месяц он уговаривал ее восстановить отношения и снова жить вместе. Женщина не соглашалась. 15 сентября он приехал с обрезом охотничьего ружья к ней на работу. Женщина работала бухгалтером у частного предпринимателя", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
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Между бывшими любовниками произошла ссора. Ревнивец не выдержал, достал обрез и выстрелил в женщину. Врачи не смогли спасти жизнь потерпевшей.
Как добавляют в прокуратуре, приговор суда не вступил в силу, поскольку не истекло время на апелляционное обжалование.
Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой четырехлетнюю дочь.
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