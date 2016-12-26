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В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад http://www.segodnya.ua/img/article/7832/59_main.1482763622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/59_tn.1482763622.jpg Харьков Эпидпорог все еще превышен в Боровском районе и Люботине

В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Сегодня, 16:43

Эпидпорог все еще превышен в Боровском районе и Люботине

Борьба с вирусами продолжается. Фото: slovoidilo.ua
Борьба с вирусами продолжается. Фото: slovoidilo.ua

За прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харьковской области уменьшился на 18% и составил 539,6 на 100 тыс. человек. Как сообщили в управлении здравоохранения ХОГА, это почти на 11% ниже порогового уровня. На сегодняшний день эпидемиологический порог превышен только в Боровском районе и городе Люботин.

На прошлой неделе в области гриппом и ОРВИ заболели 14 654 человека, из которых почти 56% – дети. Это на 9,5% меньше, чем неделей ранее. Госпитализированы 387 больных, в том числе – 242 ребенка.

Всего в течение эпидсезона, который начался в октябре, в Харьковской области заболели более 145 тыс. человек, из них 96 тыс. – дети. Госпитализированы были 2 883 больных, из них – 1934 ребенка. За весь период вирус гриппа был лабораторно подтвержден в 779 случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемический порог был превышен в девяти районах Харьковской области.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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