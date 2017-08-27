В Харьковской области задержали насильника

В Харьковской области по "горячим следам" задержали мужчину, который напал на девушку. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло 26 августа в Змиеве.

"На 16-летнюю девушку напал мужчина, который ее изнасиловал, избил и забрал имущество.

По "горячим следам" была установлена личность нападавшего. Им оказался 27-летний местный житель. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз", – рассказали правоохранители.

Мужчина задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области задержали педофила.