В Харьковской области задержали насильника

Сегодня, 15:35

Жертвой преступника стала 16-летняя девушка

Фото: ti71.ru
Фото: ti71.ru

В Харьковской области по "горячим следам" задержали мужчину, который напал на девушку. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло 26 августа в Змиеве.

"На 16-летнюю девушку напал мужчина, который ее изнасиловал, избил и забрал имущество.
По "горячим следам" была установлена личность нападавшего. Им оказался 27-летний местный житель. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз", – рассказали правоохранители.

Мужчина задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области задержали педофила.
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"Сегодня"

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