В Харьковской области задержали педофила

Сегодня, 05:22

Жертвой злоумышленника едва не стала восьмилетняя девочка

Фото: belive.ru
Фото: belive.ru

В Харьковской области задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает местная полиция.

"Девочка приехала в гости к дедушке с бабушкой в деревню Яковенково. В течение дня ребенок играл на детской площадке возле дома. На улице к ней подошел неизвестный мужчина, который жил по соседству, и пригласил к себе поиграть на компьютере. Дома злоумышленник стал раздевать девочку и склонять к половому акту неестественным способом. Потерпевшая начала плакать и убежала домой", – рассказали правоохранители.

Злоумышленником оказался 25-летний ранее не судимый житель села Дергачи. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове грабители ворвались в дом пожилой пары и устроили резню.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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