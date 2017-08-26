В Харьковской области задержали педофила

В Харьковской области задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает местная полиция.

"Девочка приехала в гости к дедушке с бабушкой в деревню Яковенково. В течение дня ребенок играл на детской площадке возле дома. На улице к ней подошел неизвестный мужчина, который жил по соседству, и пригласил к себе поиграть на компьютере. Дома злоумышленник стал раздевать девочку и склонять к половому акту неестественным способом. Потерпевшая начала плакать и убежала домой", – рассказали правоохранители.

Злоумышленником оказался 25-летний ранее не судимый житель села Дергачи. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове грабители ворвались в дом пожилой пары и устроили резню.