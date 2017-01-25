В Харьковской области задержали за взятку работницу налоговой

Сегодня, 02:17

За 20 тысяч гривен инспектор согласилась не проводить проверок и не применять штраф

Женщину задержали. Фото: job-sbu.org
Женщину задержали. Фото: job-sbu.org

Главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц одной из налоговых инспекций в Харьковской области разоблачили на взятке. Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, женщину задержали "на горячем" во время передачи ей второго денежного транша – 8 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 20 000 грн.

По предварительным данным, за вознаграждение инспектор пообещала не проводить проверок хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не применять штрафные санкции.

Правоохранители проводят досудебное расследование по статье "Получение неправомерной выгоды должностным лицом", первоочередные следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении инспектору подозрения. Также проверяется информация о причастности к преступлению одного из руководителей задержанного налоговика.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили на взятке директора горрайонного центра занятости, которая потребовала у предпринимателя "откат" за бюджетный заказ.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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