В Харьковской области застрелили мужчину
Подробности инцидента рассказали правоохранители
В поселке Слободка 55-летний мужчина застрелил 34-летнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
"После совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений сын сожительницы схватил топор и пытался нанести удар оппоненту. Мужчина из собственного ружья выстрелил в молодого человека, чем вызвал несовместимое с жизнью ранение", – рассказали в полиции.
Стрелок задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой четырехлетнюю дочь.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области застрелили мужчину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии