В Харьковской области застрелили мужчину

В поселке Слободка 55-летний мужчина застрелил 34-летнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"После совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений сын сожительницы схватил топор и пытался нанести удар оппоненту. Мужчина из собственного ружья выстрелил в молодого человека, чем вызвал несовместимое с жизнью ранение", – рассказали в полиции.

Стрелок задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой четырехлетнюю дочь.



