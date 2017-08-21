В Харьковской области застрелили мужчину

Сегодня, 05:22

Подробности инцидента рассказали правоохранители

Стрелка задержали. Фото: misanec.ru
Стрелка задержали. Фото: misanec.ru

В поселке Слободка 55-летний мужчина застрелил 34-летнего сына своей сожительницы. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"После совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений сын сожительницы схватил топор и пытался нанести удар оппоненту. Мужчина из собственного ружья выстрелил в молодого человека, чем вызвал несовместимое с жизнью ранение", – рассказали в полиции.

Стрелок задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой четырехлетнюю дочь.
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"Сегодня"

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