В Харьковской области жена ответила ударом ножа на побои мужа
Женщина защищала себя и детей от семейного тирана
В дежурную часть Змиевского отдела полиции поступило сообщение от врача о 45-летнем жителе села Борочек Второй, который получил ножевое ранение грудной клетки. Домой к потерпевшему выехали руководители райотделения, следственно-оперативная группа, группа быстрого реагирования, оперуполномоченные и эксперт. Правоохранители установили, что телесные повреждения потерпевшему нанесла жена.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, выяснилось, что утром муж ушел с друзьями выпить, после обеда пришел домой, стал оскорблять и бить жену и детей. В ответ женщина схватила нож и ударила им супруга в грудь.
По данному факту открыто уголовное производство, женщине сообщили о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения. Теперь жительнице области грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Харьковской области женщина во время ссоры задушила родную мать.
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