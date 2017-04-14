В Харьковской области женщина нашла свою дочь мертвой

В Купянске погибла девушка. Как сообщает полиция Харьковской области, трагедия произошла 13 апреля.

"В дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от 35-летней женщины о том, что по месту жительства она обнаружила тело своей дочери. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством через повешение", – рассказали правоохранители.

По факту случившегося открыты уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "доведение до самоубийства". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.