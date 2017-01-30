В июне Харьков примет Чемпионат Европы по боксу: на ринг выйдут 400 спортсменов из 40 стран (видео)

Зрителям обещают яркое шоу, деньги на которое попросят не только в бюджете, но и у спонсоров

В июне Харьков примет Чемпионат Европы по боксу – это самые значимые соревнования по боксу за всю историю Украины.

На ринг выйдут 400 спортсменов из 40 стран. Вопрос безопасности – на особом контроле, – заявили сегодня организаторы.

Вопрос безопасности – на особом контроле, заявили сегодня организаторы. Зрителям обещают яркое шоу, деньги на которое попросят не только в бюджете, но и у спонсоров.

"Мы распределим, что может взять на себя государство, что может взять на себя федерация, как мы будем привлекать спонсоров… я уверен, что деньги на это государство найдет. Если нужно – изменим государственный бюджет", – заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"У нас для этого есть вся необходимая инфраструктура. Начиная со спортивной инфраструктуры, гостинично-ресторанного и транспортного сообщения. Мы имеем определенный опыт. Мы сделаем все, чтобы провести, это действо на высоком спортивном уровне и обеспечим уровень безопасности", – добавила глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная.