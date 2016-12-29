В Комаровском доме-интернате на средства компании "Здоровье" открыты физиотерапевтический кабинет и приемное отделение

Воспитанники специализированного дома-интерната мечтают не о современных игрушках или новых вещах — деткам с ДЦП нужна поддержка взрослых, ощущение, что в борьбе с тяжелым заболеванием они не один на один. Фармацевтическая компания "Здоровье", которая уже более 15 лет оказывает шефскую помощь Комаровскому дому, к Новому году приготовила для своих подопечных особый подарок — ремонт в кабинете физиотерапии и приемном отделении, оснащенные всем необходимым оборудованием.

Физиотерапия является важнейшей частью лечения таких детей, поскольку позволяет уменьшить проявления детского церебрального паралича и повысить самостоятельность ребенка. Однако в условиях нехватки финансирования Комаровский дом-интернат, где сегодня воспитываются более 100 детей от 4 до 18 лет, не мог обеспечить себя всем необходимым оборудованием для проведения таких процедур. Но благодаря инициативе фармацевтической компании "Здоровье" эта проблема решена.

Новый кабинет оборудован ингаляторами, аппаратом УВЧ, двумя облучателями, лампой, электронными весами. Кроме того, на средства крупнейшего отечественного фармацевтического производителя был сделан ремонт в помещениях, закуплена для кабинета вся необходимая мебель.

"И если ребенка с диагнозом ДЦП бросили родители, он обречен на тяжелую жизнь в приюте, ведь возможности нашего государства по обеспечению таких учреждений ограничены лишь необходимым минимумом. Хорошо понимая сложившуюся ситуацию, мы стараемся облегчить жизнь этих деток: за эти годы отремонтировали на средства компании, крышу, окна, оборудование на пищеблоке, сделали ремонт в палатах и игровых комнатах, установили экономные газовые котлы для отопления помещений вместо устаревших. По поводу и без стараемся дарить воспитанникам интерната подарки — игрушки, развивающие игры и приспособления, одежду и питание, средства гигиены и т.д. Компания покупает подарки для деток к праздникам — Святого Николая, Нового года, Рождества. Мы понимаем, как сильно эти дети нуждаются в заботе и внимании. И для нас большая радость, что сегодня мы смогли подарить им физиотерапевтический кабинет", — рассказал Егор Доровской, заместитель директора фармацевтической компании "Здоровье" по внешнеэкономической деятельности, начальник отдела ВЭД ООО "Опытный завод ГНЦЛС". Открытие кабинета физиотерапии с приемным отделением состоялось 28 декабря и вызвало у сотрудников детского дома настоящий восторг.

Руководство Комаровского дома-интерната выразило сердечную благодарность за помощь компании "Здоровье" и в частности генеральному директору. "Александр Викторович — человек, который всегда держит слово, прислушивается к нашим пожеланиям и старается сделать жизнь воспитанников интерната максимально комфортной", — рассказал директор дома-интерната Евгений Усов.

"Когда нам удается исполнить детские мечты, на сердце становится теплее. Это дает понимание того, что мы живем и работаем не зря. И в дальнейшем мы будем делать все для того, чтобы эти особые дети всегда ощущали нашу заботу и поддержку", — подчеркнул Александр Доровской, генеральный директор фармацевтической компании "Здоровье".