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В новогоднюю ночь Харьков будут охранять 440 патрульных http://www.segodnya.ua/img/article/7836/35_main.1482852108.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/35_tn.1482852108.jpg Харьков Правоохранители, медики и спасатели области готовятся к переходу на усиленный режим

В новогоднюю ночь Харьков будут охранять 440 патрульных

Вчера, 17:20

Правоохранители, медики и спасатели области готовятся к переходу на усиленный режим

Фото: telegraf.com.ua
Фото: telegraf.com.ua

С 30 декабря харьковскую полицию переведут на усиленный вариант несения службы.

Как сообщил инспектор управления патрульной полиции Харькова, вместо обычных 340 патрульных, в новогоднюю ночь на улицы выйдет 440. Усиленное дежурство коснется центра Харькова, а также всех мест, где будут проходить массовые мероприятия.

В частности, на площади Свободы в ночь с 31 декабря на 1 января будут дежурить 30 копов в составе 15-ти пеших нарядов, а в парке Горького – 10 нарядов.

Усиленный режим работы с 30 декабря ждет и медиков. В новогоднюю ночь на площадь Свободы отрядят две скорые помощи и одну -в парк Горького.

"Кроме этого, в больницах будут дежурить врачи только высшей и первой категории. В обычные же дни к дежурствам допускаются врачи второй категории. В медучреждениях создадут запас крови и лекарств", – рассказала и.о. начальника облздрава Галина Сироштан.

Что же касается спасателей, то в боевые расчеты подразделений ГСЧС введут резервную технику, мобилизуют пиротехническую и водолазную службы, дозиметристов, тяжелую технику повышенной проходимости, передвижные электростанции.

По словам помощника начальника облуправления ГСЧС Игоря Лупандина, если обычно в наряд заступают 1,5 тыс. человек личного состава, то по усиленной схеме – 2 тысячи.

Напомним, в Харькове открыли самую высокую елку в Украине.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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