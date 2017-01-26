В полиции Харькова набирают свежие кадры

В Харькове объявили набор новых сотрудников в полицию. На 200 вакантных мест ищут следователей, полицейских-водителей, сотрудников изоляторов временного содержания, полицейских сектора реагирования патрульной полиции. Зарплаты предлагают конкурентные. Следователям (всего свободно 40 должностей) сулят заработок от 10 000 гривен, а 160 сотрудникам младшего состава полиции — от 5 000 до 6500 гривен.

В облУНП говорят, новые кадры нужны Харькову и области. В первой столице следователей не хватает в Холодногорском и Шевченковском райотделах. Также нужны сотрудники в отделения полиции в аэропорту, метрополитене, на Южном вокзале и в роте охраны админзданий. Претендовать на должность следователя могут люди с высшим юридическим образованием. А чтобы занять место сотрудника младшего состава полиции, достаточно полного среднего образования. Обязательное требование ко всем кандидатам: свободно владеть украинским языком и знать законы о Нацполиции, о противодействии коррупции, Конституцию Украины, а следователям — еще и Уголовный кодекс.

Прием онлайн-анкет на сайте облУНП продлится до 3 февраля. Как рассказали "Сегодня" в секторе организации отбора и проведения аттестации полицейских, желающих очень много: только за первые три дня набора пришло около 500 анкет. Из тех, кто заполнил заявку, — 25-летняя жительница Золочева Анна Носкова.

Мама трехлетнего мальчика призналась, что работа в полиции — ее давняя мечта. "Примером для меня были мои бабушка и дедушка, которые служили в МВД. Я хочу в первую очередь попробовать свои силы, ну а главное — найти достойную работу, реализовать себя", — рассказала девушка.

В первый же день набора анкету заполнил и студент ХНУВД Артем Литвинов, который работает менеджером. 22-летний парень претендует на должность полицейского, а когда получит диплом, хочет быть следователем или оперативником. "Полиция после реформы нуждается в людях, которые хотят что-то менять в своей стране, повышать доверие к полиции", — считает Артем. После приема анкет кандидатов ждет собеседование, психологическое и компьютерное тестирование, медобследование, проверка физподготовки. Победители приступят к работе после первичной профподготовки.