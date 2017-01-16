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В страшном пожаре в Харькове погибла пожилая женщина (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/22_main.1484566895.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/22_tn.1484566895.jpg Харьков В Харькове вспыхнул пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара погибла 70-летняя женщина

В страшном пожаре в Харькове погибла пожилая женщина (видео)

Сегодня, 13:41

В Харькове вспыхнул пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара погибла 70-летняя женщина


В Харькове вспыхнул пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на ул. Тракторостроителей, 160. В результате пожара погибла женщина, сообщает управление ГСЧС в Харькоской области.

Согласно сообщению спасателей, горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв. м. Дым заполнил всю квартиру и начал выходить на лестничную клетку.

В квартире спасатели нашли двух хозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам. 70-летняя женщина умерла в карете скорой помощи, а ее 76-летнего мужа удалось спасти. Он получил ожоги верхних конечностей и отравился угарным газом. Мужчина был госпитализирован в четвёртую больницу Харькова.

Одновременно с тушением была организована эвакуация жителей из 8-го и 9-го этажей. Два человека не могли самостоятельно выйти, поэтому спасателям пришлось выносить их на руках. Еще 12 человек вышли самостоятельно.


 

 
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