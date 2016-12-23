Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Украине ликвидировали две ячейки ИГИЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7824/77_main.1482497513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/77_tn.1482497513.jpg Харьков Также прекращено функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове

В Украине ликвидировали две ячейки ИГИЛ

Сегодня, 14:50

Также прекращено функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Служба безопасности Украины ликвидировала деятельность двух ячеек "Исламского Государства" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре.

Также спецслужбам удалось прекратить функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове, сообщает СБУ.

"Выявлено и прекращено функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков "Исламского Государства" (ИГИЛ) в Киеве и Харькове. Блокировано деятельность двух ячеек ИГИЛ в Днепре и Харькове, которые обеспечивали пребывание членов указанной группировки в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом", – говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что с начала года раскрыли 11 опасных террористических актов и уничтожили 15 взрывных устройств, предназначенных для совершения террористического акта.

Отмечается, что в Украину запрещен въезд 602 иностранным гражданам, причастным к деятельности международных террористических организаций. Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации "Исламское Государство" и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности.

Напомним, ранее министр обороны США Эштон Картер объявил о ликвидации троих ключевых главарей террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
киев, Харьков, сбу, днепр, служба безопасности, деятельность, в Харькове, исламское государство, ИГИЛ, В Днепре

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине ликвидировали две ячейки ИГИЛ ". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Женщина умерла в метро. Фото: vimka.ru

В Харькове женщина умерла в метро

Сегодня, 14:31

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Происшествия

Фото: соцсети

Подробности потасовки на Харьковском массиве: в ход пошли кирпичи и огнетушители

Сегодня, 13:50

Предприниматели начали возводить баррикады, началась толкотня, были попытки заблокировать движение 

Мир

Авиалайнер Airbus A320. Фото: AFP

В Ливии захватили пассажирский самолет с более чем сотней человек на борту - СМИ

Сегодня, 13:10

Самолет направили на Мальту, служба безопасности острова приведена в готовность

Происшествия

Фото: соцсети

Погром возле Харьковской: в Киеве во время сноса МАФов произошла потасовка – соцсети

Сегодня, 12:58

По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве

Украина

СБУ в 2016 году активно работала против коррупционеров. Фото: архив

СБУ рассказала об "урожае коррупционеров" за 2016 год

Сегодня, 11:21

Спецслужба за 11 месяцев этого года начала 665 досудебных расследований против коррупционеров

Лада Лузина

17 мест Киева, где происходят ЧУДЕСА (в подарок читателям к 2017 году)

Сегодня, 10:58

Харьков

В Харькове ледяная глыба разбила два автомобиля

Сегодня, 10:00

Водителям придется менять стекла

Мир

Ильяс Умаханов. Фото: chernovik.net

ИГИЛ готовит "расстрельные списки" российских дипломатов – Совфед РФ

Сегодня, 09:41

Как заявил Умаханов, необходимо усилить меры безопасности дипломатических представительств РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.