В Украине ликвидировали две ячейки ИГИЛ

Также прекращено функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове

Служба безопасности Украины ликвидировала деятельность двух ячеек "Исламского Государства" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре.

Также спецслужбам удалось прекратить функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков ИГИЛ в Киеве и Харькове, сообщает СБУ.

"Выявлено и прекращено функционирование 11 перевалочных пунктов боевиков "Исламского Государства" (ИГИЛ) в Киеве и Харькове. Блокировано деятельность двух ячеек ИГИЛ в Днепре и Харькове, которые обеспечивали пребывание членов указанной группировки в Украине и их переправку в зону ведения боевых действий за рубежом", – говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что с начала года раскрыли 11 опасных террористических актов и уничтожили 15 взрывных устройств, предназначенных для совершения террористического акта.

Отмечается, что в Украину запрещен въезд 602 иностранным гражданам, причастным к деятельности международных террористических организаций. Среди них 443 человека, что, по данным партнерских спецслужб, являются активными участниками террористической организации "Исламское Государство" и могли использовать территорию Украины для проведения противоправной деятельности.

Напомним, ранее министр обороны США Эштон Картер объявил о ликвидации троих ключевых главарей террористической организации "Исламское государство" в Сирии.