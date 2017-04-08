Вандалы, сорвавшие баннер в центре Харькова с фото погибших бойцов, сами явились в полицию

Установлены злоумышленники, которые повредили баннер с фотографиями погибших на Донбассе украинских бойцов на площади Свободы в Харькове. Об этом Укринформу рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова.

"Полиция приобщила к материалам производства по ч.1 ст.296 (хулиганство) видео с камер наблюдений и сообщения граждан из социальных сетей, в которых были указаны предполагаемые правонарушители. Информация о трех мужчинах, которые могли повредить баннер, подтвердилась. Двое из них после просмотра в интернете публикаций на эту тему пришли в районный отдел полиции самостоятельно", – отметила Калмыкова.

По ее словам, молодые люди рассказали, что той ночью они, находясь навеселе, возвращались с дня рождения домой. "Когда они проходили по площади Свободы, их третий товарищ подбежал к баннеру с фотографиями бойцов, погибших в зоне проведения АТО, и начал его срывать. Друзья пытались его остановить, но их слова на него не подействовали", – добавила Калмыкова.

По ее словам, сейчас проверяется правдивость этих показаний, устанавливается местонахождение третьего фигуранта.

Напомним, в конце марта в Харькове, на площади Свободы, неизвестные повредили баннер с фотографиями погибших бойцов.