Видеохит: в Харькове 300 кадетов отжались в поддержку военных (видео)

В Харькове у здания учебного корпуса Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" провели флешмоб "22 Pushup Challenge".

Видео: В Украине набирает популярность флешмоб 22 Pushup Challenge

Более 300 кадетов и офицеров учебного заведения одновременно отжались 22 раза, выразив поддержку ветеранам боевых действий, побывавшим в горячих точках Донбасса. При этом участники акции выстроились таким образом, что образовали надпись "Харьков УК".

Вместе с тем ко всемирной акции "22 Pushup Challenge" присоединились и харьковские школьники. На днях 60 учеников школы №62 отжались вместе со своим директором.

Цель акции "22 Pushup Challenge" – поддержка ветеранов боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержка воинов и популяризация здорового образа жизни.

Флешмоб стартовал в США в конце 2016 года после публикации отчета Департамента по делам ветеранов, в котором были представлены данные о самоубийствах среди ветеранов за 2014 год. Оказалось, что 22 ветерана каждый день совершают самоубийство, позже эта цифра была снижена до 20.