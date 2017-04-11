Воевал на Донбассе, а погиб от ножа на вокзале: убийце бойца дали 15 лет тюрьмы

Вчера, 09:11

Между двумя украинскими бойцами и выпившим прохожим возникла перепалка, которая закончилась убийством

Убийство произошло в мае прошлого года во время спора между двумя солдатами и нетрезвым харьковчанином. Фото: VSE42.Ru
Убийство произошло в мае прошлого года во время спора между двумя солдатами и нетрезвым харьковчанином. Фото: VSE42.Ru

Суд посадил на 15 лет харьковчанина за убийство украинского бойца. Спор между двумя солдатами и харьковчанином случился в мае прошлого года.  Когда словесная перепалка переросла в драку, выпивший прохожий выхватил нож и несколько раз ударил одного из военных, рассказали в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

"Когда первый боец перестал подавать признаки жизни, убийца переключился на другого. Он несколько раз ударил вторую жертву ножом в грудь. Пострадавший попытался убежать от нападающего, но поскользнулся и упал. Убийца подошел к нему и стал добивать", – пояснил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин.

Первого солдата врачам удалось спасти. Второй военнослужащий скончался на месте. Обвиняемый не признал в суде своей вины, несмотря на видеозапись, где было отчетливо видно нападение.

Адвокат убийцы попытался смягчить наказание и подал апелляцию, но суд был на стороне прокуратуры и оставил без изменений приговор Ленинского районного суда Харькова. 37-летнего харьковчанина, который признан виновным в покушении на умышленное убийство и в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 , п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины) отправили за решетку на 15 лет.
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"Сегодня"

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