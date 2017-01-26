Воздушный шар и фонтан в стиле стимпанк – что поставят вместо Ленина в Харькове (фото)

Харьковчанам показали, что может появиться на месте свергнутого Ильича на площади Свободы. Эскиз-идеи собирали больше двух месяцев и представили в Доме архитектора на

ул. Дарвина, 9. "Сегодня" осмотрела 29 работ, которые присылали на конкурс даже иностранцы. Зодчие из Италии предлагают возвести в сквере на площади фонтан, а вот

американцы полагают, что в этом месте неплохо будет смотреться "Маяк Свободы" высотой 175 м, что на 67 м выше Госпрома. По замыслу авторов, маяк будет функциональным: со смотровой площадкой и сувенирными магазинами.

Еще один гигант — "Стела Свободы", со смотровой площадкой, кафе, рестораном и банкетным залом. Местные архитекторы предложили соорудить на площади огромный воздушный шар, который, по задумке, должен подниматься на высоту до 175 м. "Смотровая площадка будет работать как платный аттракцион, принося ощутимый доход в городскую казну", — заметил автор идеи.

"Приземленных" проектов на конкурсе намного больше. Среди них несколько стел, схожих со столичной на Майдане, есть также немало скульптурных предложений и замысловатых дизайнерских конструкций. Не обошлось и без фонтанов. Один из них выполнен в стиле стимпанк (направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию. — Авт.). "Фонтан состоит из девяти кинетических скульптур, каждая из которых обосабливает ту или иную отрасль, которые внесли вклад в развитие Харькова", — пояснил автор проекта.

Мнения экспертов разделились.

"Харьковчане доказали, что у них много идей и амбиций. Но отталкиваться нужно от одного из двух принципов. Либо это должен быть локальный памятный знак, которого вовсе не будет видно за деревьями, либо что-то, значительно возвышающееся над сквером, как бы приглашающее человека заглянуть в это место", — говорит скульптор Александр Ридный.

Завкафедры реконструкции, реставрации архитектурных объектов ХНУСА Екатерина Черкасова выступила против любого монумента, дескать, город борется за внесение ансамбля Госпрома в список объектов ЮНЕСКО, а новый объект может этому помешать. "Там может быть только подземное сооружение, что-нибудь лаконичное, дизайнерское, но не более того", — уверена Черкасова. Осмотреть проекты можно в течение месяца.