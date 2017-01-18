Вторая жизнь елок: деревья дробят для отпления

Харьковские коммунальщики принялись утилизировать елки, которые горожане выбрасывают после новогодних праздников.

Как рассказал начальник диспетчерской службы КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов" Артем Семикопенко, деревья свозят на три специально оборудованных поста, где работают дробилки. Полученную стружку используют для отопления предприятия и даже готовы предоставить ее другим коммунальным структурам.

За пару дней таким способом измельчили 5000 деревьев. По расчетам коммунальщиков, после праздников придется дробить около 50 000 елок.