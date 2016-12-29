Выдуманное нападение обернулось для таксиста тюрьмой
Мужчина на суде полностью признал свою вину
Дергачевский райсуд Харьковской области вынес приговор таксисту, который инсценировал нападение на себя самого.
Как сказано в мотивировочной части приговора, водитель одной из городских служб такси позвонил диспетчеру и сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения.
По его словам, неизвестные якобы завладели его имуществом – двумя мобильными телефонами Alkatel и Sony, а также 2000 грн, которые он заработал на перевозке пассажиров.
Как выяснилось в ходе следствия, телефоны он отключил, сим-карты спрятал под капотом автомобиля, а деньги положил себе в карман.
Свою вину мужчина полностью признал, подтвердив фактические обстоятельства дела.
Суд признал таксиста виновным по статьям "заведомо ложное сообщение о преступлении" и "заведомо ложные показания" и приговорил его к двум годам и одному месяцу тюрьмы.
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