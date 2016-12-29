Выдуманное нападение обернулось для таксиста тюрьмой

Дергачевский райсуд Харьковской области вынес приговор таксисту, который инсценировал нападение на себя самого.

Как сказано в мотивировочной части приговора, водитель одной из городских служб такси позвонил диспетчеру и сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения.

По его словам, неизвестные якобы завладели его имуществом – двумя мобильными телефонами Alkatel и Sony, а также 2000 грн, которые он заработал на перевозке пассажиров.

Как выяснилось в ходе следствия, телефоны он отключил, сим-карты спрятал под капотом автомобиля, а деньги положил себе в карман.

Свою вину мужчина полностью признал, подтвердив фактические обстоятельства дела.

Суд признал таксиста виновным по статьям "заведомо ложное сообщение о преступлении" и "заведомо ложные показания" и приговорил его к двум годам и одному месяцу тюрьмы.

Напомним, в Харькове накрыли подпольную службу такси.