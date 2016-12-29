Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Выдуманное нападение обернулось для таксиста тюрьмой http://www.segodnya.ua/img/article/7843/22_main.1483011076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/22_tn.1483011076.jpg Харьков Мужчина на суде полностью признал свою вину

Выдуманное нападение обернулось для таксиста тюрьмой

Сегодня, 13:29

Мужчина на суде полностью признал свою вину

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Дергачевский райсуд Харьковской области вынес приговор таксисту, который инсценировал нападение на себя самого.

Как сказано в мотивировочной части приговора, водитель одной из городских служб такси позвонил диспетчеру и сообщил о том, что стал жертвой разбойного нападения.

По его словам, неизвестные якобы завладели его имуществом – двумя мобильными телефонами Alkatel и Sony, а также 2000 грн, которые он заработал на перевозке пассажиров.

Как выяснилось в ходе следствия, телефоны он отключил, сим-карты спрятал под капотом автомобиля, а деньги положил себе в карман.

Свою вину мужчина полностью признал, подтвердив фактические обстоятельства дела.

Суд признал таксиста виновным по статьям "заведомо ложное сообщение о преступлении" и "заведомо ложные показания" и приговорил его к двум годам и одному месяцу тюрьмы.

Напомним, в Харькове накрыли подпольную службу такси.
деньги, Харьков, суд, такси, водитель, нападение, приговор, обстоятельства, тюрьмы, в Харькове, ложное сообщение

Вы сейчас просматриваете новость "Выдуманное нападение обернулось для таксиста тюрьмой". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.