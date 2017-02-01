Взрыв баллона: в Харькове умер четвертый из пострадавших

Сейчас врачи борются за жизнь 23-летней девушки, которая вылетела с балкона при взрыве

Умер четвертый из пострадавших в результате взрыва газового баллона в поселке Слобожанское Змиевского района.

Как сообщили в ХОГА, 23-летний парень скончался ночью 1 февраля. У него были ожоги 90% тела.

По информации "Сегодня", умер сын хозяина квартиры, в которой проводили ремонт, Евгений Хмель.

В стабильно тяжелом состоянии в Харькове, в четвертой неотложке, остается 23-летняя невеста Евгения Мария Денисенко. Девушка при взрыве вылетела с балкона на пятом этаже здания.

Напомним, 28 ноября в поселке Слобожанское Змиевского района во время монтажа натяжных потолков в пятиэтажке взорвался газовый баллон, после чего вспыхнул пожар.

В момент взрыва в квартире находилось пять человек, которых медики госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Четверо из пострадавших умерли, у всех были тотальные ожоги тела.